Speciale energia: Clima, G7, ministri Finanze ribadiscono impegno congiunto per la transizione energetica sostenibile

- I ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali dei Paesi del G7 hanno ribadito l’impegno delle rispettive nazioni al contrasto al cambiamento climatico e alla transizione energetica. In una dichiarazione congiunta diffusa, i rappresentanti dei Sette hanno sottolineato che la guerra in Ucraina sta continuando ad impattare negativamente sui prezzi dell’energia e dei generi alimentari, aumentando la volatilità dell’economia globale. “Alla luce di queste sfide, intensificheremo i nostri sforzi per il raggiungimento dei nostri obiettivi sul piano del clima, inclusa la transizione verso fonti energetiche sostenibili: ribadiamo la necessità di attuare nella loro interezza gli accordi di Parigi”, si legge nel documento, in cui i ministri e i governatori delle Banche centrali ribadiscono la necessità di sostenere i Paesi più in difficoltà a causa del rialzo dei prezzi energetici, promuovendo investimenti in progetti di efficienza energetica. (Was)