Speciale energia: Patuelli (Abi), abbattere le imposte

- Al convegno di Napoli sul Mezzogiorno il presidente dell'Abi, l'Associazione tra le banche italiane, ha detto che abbattere le imposte sull'energia darebbe un sollievo immediato a imprese e famiglie. In una intervista al "Mattino" Antonio Patuelli spiega da cosa nasce questa sollecitazione: "Ci troviamo di fronte ad una moltiplicazione dei costi dell'energia e non c'è ancora una riduzione della pressione fiscale -. Le imprese, soprattutto, e le famiglie pagano molto di più le forniture energetiche ma senza beneficiare di alcun abbattimento delle aliquote fiscali che, al contrario, garantirebbe loro, e mi riferisco in particolare alle imprese, un sollievo immediato, senza ulteriori costi burocratici, rischi di discrezionalità o intercapedini temporali". "L'accesso ai bonus previsti dalle misure di aiuto del governa - continua - sarebbe invece successivo e non ha senso che l'extra profitto lo faccia lo Stato, appesantendo le condizioni di imprese e famiglie bisognose. Se si pensa di far pagare un'imposta sugli extra profitti alle imprese energetiche non si può poi continuare a farli in proprio come Stato. Certo, non si regala tutto a tutti ma chi ha parametri chiari di necessità non può sopportare oltre al caro energia il successivo aggravio di tasse che sono rimaste quelle di quando l'energia costava un sottomultiplo". (Res)