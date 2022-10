Lazio: Bonafoni (CZ), valorizzazione area archeologica Gabii, tavolo interistituzionale per futuro area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Consiglio regionale "si è tenuta un'audizione sulla valorizzazione dell'area archeologica di Gabii, richiesta su sollecitazione delle associazioni e dei comitati del territorio da anni impegnati sul fronte ambientale, archeologico e sociale nel Municipio VI". Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti. "Il quadro emerso evidenzia la necessità di una sinergia tra istituzioni - Sovrintendenza speciale del ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale e Municipio - per definire un percorso che miri alla valorizzazione archeologica, alla connessione dell'area con il resto della città, anche nell'ottica della mobilità sostenibile, oltreché alla realizzazione di un polo turistico e ambientale. La complessità del quadrante est, primo nella città per disuguaglianze, implica maggiore attenzione. Partire dalla valorizzazione di Gabii sarebbe un primo step per ridefinire quel territorio, tenendo conto anche delle progettualità e dei percorsi attivati dalla cittadinanza; per questa ragione proporremo l'istituzione di un tavolo interistituzionale attorno al quale ragionare sul futuro dell'area", conclude.(Com)