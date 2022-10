Grecia: ministro Esteri Dendias domani a Londra per colloquio con omologo Cleverly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, si recherà domani in visita a Londra per incontrare il suo omologo britannico, James Cleverly. L'incontro sarà il primo tra loro dopo che Cleverly ha assunto l'incarico lo scorso 6 settembre. Dendias ha anche incontrato due volte in passato l'attuale primo ministro britannico Liz Truss, quando era a capo della diplomazia di Londra. Secondo l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", Dendias e Cleverly dovrebbero discutere, tra l'altro, dell'ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali, degli sviluppi in Ucraina dopo l'invasione russa, delle questioni energetiche, del coordinamento delle azioni nel contesto di organizzazioni internazionali, come la Nato e l'Onu, nonché come sviluppi relativi al Mediterraneo orientale, alla questione cipriota e in Libia. (Gra)