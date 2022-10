Energia: Patuano (A2a), nei prossimi anni 16 miliardi di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Le misure di lungo periodo si chiamano infrastrutture e per la transizione energetica, vuol dire investire in rinnovabili, in sistemi di accumulo, che noi abbiamo pianificato per i prossimi 8 anni. Faremo anche altri 16 miliardi di euro di investimenti, una cifra molto importante". Lo ha affermato questa mattina il presidente di A2a, Marco Patuano, a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale di Milano, che si è svolta a Palazzo delle Stelline. Sul tema economia circolare "la situazione impiantistica della Lombardia è molto migliore del resto d'Italia - ha aggiunto -. Non si tratta di fare necessariamente molti nuovi impianti, ma alcuni si". "Nei prossimi giorni ne inaugureremo uno per la produzione di biometano, ma è importante il cambio di mix. Il biometano sarà una sfida molto importante per il territorio lombardo nel prossimo futuro", ha concluso il presidente. (Rem)