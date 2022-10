Sanità: Autostrade per l'Italia, torna Carovana della Prevenzione al Municipio Roma IV (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'utilizzo di quattro unità mobili allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione - due per facilitare la diagnosi precoce dei tumori del seno, una per i tumori ginecologici e le altre patologie oncologiche prevalenti nelle donne e una di prevenzione primaria, per offrire consulenze specialistiche e percorsi personalizzati utili all’adozione di stili di vita più corretti -, la Carovana della Prevenzione è in grado di offrire esami clinico-strumentali utili alla diagnosi precoce del tumore al seno e di altri tumori prevalenti nelle donne. Con oltre 56 mila nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano infatti le neoplasie più frequenti per le donne, una donna su nove sviluppa un tumore del seno nel corso della propria vita; l’incidenza è in continuo aumento e, sebbene si tratti di tumori altamente curabili, in particolare quando identificati in fase iniziale, più di mille donne ogni mese nel nostro Paese perdono la vita per questa malattia. (Com)