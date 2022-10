Germania: il governo apre a perforazioni nel Mare del Nord alla ricerca di gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo cambio di rotta rappresenta un segnale per i progetti futuri. L'No5-A è, infatti, soltanto uno dei numerosi giacimenti di gas nelle acque tra Germania e Paesi Bassi, noti come Gems. Intanto, l'Lbeg ha recentemente concesso a One Dyas il permesso di estrazione per un altro sito nella stessa area. Il volume di produzione previsto per l'N05-A e i giacimenti immediatamente adiacenti è compreso tra 4,5 e 13 miliardi di metri cubi, mentre il potenziale di tutti i Gems è stimato fino a 60 miliardi di metri cubi. Tuttavia, lo sfruttamento di queste risorse potrebbe incappare in degli ostacoli a seguito delle elezioni tenute in Bassa Sassonia il 9 ottobre. A seguito del voto, nel Land dovrebbe formarsi con ogni probabilità un governo formato da SpD e Verdi. Durante la campagna elettorale, gli ecologisti hanno chiesto “l'immediato stop ai nuovi permessi di esplorazione e produzione” di gas e petrolio nel Mare del Nord. (Geb)