Senato: Verducci (Pd), parole Segre bussola fondamentale per nostra democrazia

- 'Le parole di Liliana Segre racchiudono i valori della nostra Repubblica. Sono un monito contro ogni discriminazione e un auspicio fortissimo affinché la politica sia all'altezza delle aspettative e dei bisogni della nostra società, in un momento tormentato e drammatico come quello che viviamo. Nel richiamo all'articolo 3 della Carta, nell'impegno a contrastare diseguaglianze e ingiustizie sociali, c'è il significato della nostra democrazia nata dalla resistenza e dall'antifascismo, come rimarcato dalla Presidente Segre. La testimonianza civile e l'impegno politico di Liliana Segre sono un punto di riferimento fondamentale per la nostra democrazia". Lo afferma in una nota il senatore del Pd, Francesco Verducci.(Com)