- L'opzione migliore per individuare l’immagine per le future monete in euro bulgare è organizzare un concorso. Lo ha affermato il vicepremier ad interim Atanas Pekanov, commentando i piani per l'ingresso nella zona euro nel 2024. Secondo il ministro, le monete dovrebbero avere un simbolo bulgaro di cui la gente “va fiera”.(Seb)