Croazia: ospedale di Rovigno sarà riscaldato grazie a energia termica del mare

- L'ospedale specializzato in ortopedia e riabilitazione della città di Rovigno, in Croazia, verrà riscaldato grazie all'energia termica del mare. Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui per questo progetto pilota del valore di quasi un milione di euro, il cui obiettivo è una maggiore efficienza energetica e risparmio nel riscaldamento, Zagabria ha ricevuto l'85 per cento dai fondi europei. Il direttore dell'ospedale, Marinko Rade, ha spiegato che l'anno scorso sono stati spesi "quasi un milione di kune al mese (150.000 euro) per il riscaldamento dei locali dell'ospedale e con questo progetto si prevede di risparmiare il 33 per cento". La Croazia ha decenni di esperienza nell'utilizzo dell'acqua di mare come fonte di energia per il riscaldamento e il raffreddamento tramite pompe di calore, ma i sistemi non sono diffusi nonostante l'enorme potenziale della costa adriatica. Il numero di consumatori in questo settore, soprattutto nel turismo, è molto alto. (Seb)