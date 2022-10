Fvg: assessore Ambiente, Regione promuove mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenibilità delle vetture e tutela delle infrastrutture. Sono i due capisaldi per mettere insieme sicurezza delle strade e mobilità sostenibile, secondo l’assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, che oggi è intervenuto all'evento "Sosteniamo la mobilità sostenibile. Uniti per la sicurezza stradale", insieme al prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, e al questore, Pietro Ostuni. Due filoni che, per l’assessore, “sono connessi e complementari e che devono essere alimentati da una costante educazione stradale e ambientale”. Scoccimarro ha ricordato gli impegni assunti dall’amministrazione in questa direzione, con oltre 90 milioni stanziati per mettere in sicurezza la rete stradale, gli incentivi a favore di veicoli ibridi ed elettrici e i contributi da 200 e 300 euro per biciclette tradizionali e a pedalata assistita. “Nei prossimi mesi gli enti regionali saranno dotati di 500 auto elettriche in sostituzione di quelle a maggior emissione – ha anticipato - misura che va di pari passo con il Piano regionale per la mobilità ciclistica e con la progressiva sostituzione degli autobus diesel prevista dalla legge regionale 23/2021, in vista del loro dimezzamento a vantaggio di mezzi ad altra trazione entro il 2030”. (Frt)