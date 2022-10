Roma: Baglio (Pd), ridicole le polemiche di Raggi su giunta Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi "che critica la giunta Gualtieri, non ci si crede, il mondo si è veramente rovesciato, a leggerla su Facebook sembra una barzelletta". Lo afferma in una nota la capogruppo del Partito democratico in campidoglio, Valeria Baglio. "Tutti i romani conoscono la situazione disastrosa ereditata dall'ex sindaca, una situazione grave che ci ha spinto ad approvare con impegno e compattezza atti importanti per il bene della città - spiega Baglio -. Il nuovo e innovativo piano rifiuti, il bilancio, il dialogo costante con il Governo per le risorse del Pnrr, sono solo le prime tappe di un cammino di cambiamento che abbiamo avviato per salvare Roma dal caos dovuto all'immobilismo e all'incapacità della precedente amministrazione". (segue) (Com)