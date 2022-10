Roma: Baglio (Pd), ridicole le polemiche di Raggi su giunta Gualtieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei invitare la consigliera Raggi - prosegue Baglio - a fare memoria della tristi immagini della città che ci ha regalato per troppo tempo, una città spenta e paralizzata con fondi non spesi, uffici capitolini senza dirigenti, gare bloccate o non fatte. Davvero ha la presunzione di credere di aver fatto meglio? Come dimostra il rapporto pubblicato ieri dall'Agenzia per il Controllo e la qualità dei servizi pubblici locali - sottolinea - in pochi mesi di lavoro questa amministrazione ha invertito una tendenza, facendo registrare un leggero miglioramento nel giudizio sulla qualità della vita a Roma. Come maggioranza - conclude -, siamo perfettamente consapevoli che ci sono tanti problemi da risolvere e tantissime cose da fare: serve continuare a lavorare con umiltà e testa bassa per rigenerare la città e dare nuova speranza". (Com)