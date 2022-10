Spagna: Istituto statistica, popolazione raggiungerà i 53 milioni di abitanti nel 2072

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna dovrebbe incrementare la sua popolazione di oltre 4 milioni di abitanti fino al 2072 raggiungendo i 52,9 milioni di persone. È quanto emerge delle proiezioni demografiche provvisorie dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). Queste cifre sono il risultato del progressivo e ininterrotto aumento dei decessi, sempre superiore al numero di nascite. Tuttavia, questo incremento naturale negativo verrebbe superato dal saldo migratorio positivo, che porterebbe a un aumento della popolazione durante tutti gli anni del periodo previsto. L'aumento della popolazione sarebbe quindi dovuto esclusivamente alla migrazione internazionale, che porterebbe la popolazione nata in Spagna a diminuire gradualmente dall'84,5 per cento del totale attuale al 63,5 per cento in 50 anni. Tra il 2022 e il 2036 nasceranno circa 5,5 milioni di bambini, il 14,2 per cento in meno rispetto ai 15 anni precedenti. Tuttavia, a partire dal 2058, le nascite potrebbero ricominciare ad aumentare, a causa dell'arrivo di generazioni sempre più numerose nelle età di massima fertilità. L'aspettativa di vita alla nascita raggiungerà 86 anni per gli uomini e 90 anni per le donne nel 2071, con un guadagno rispettivamente di 5,8 e 4,2 anni rispetto ai valori attuali. Secondo i dati provvisori, nel 2021 la Spagna ha registrato 530.401 immigrazioni, mentre 381.724 persone hanno lasciato il Paese per vivere all'estero. Con le informazioni disponibili al momento della chiusura di queste proiezioni, si stima che il saldo migratorio aumenterà nel 2022, fino a 484.137 persone. (Spm)