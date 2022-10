Senato: Rojc (Pd), discorso Segre è faro nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il discorso di Liliana Segre al Senato è stato come l'accendersi di un faro nella notte. Tra guerre, crisi economiche, sociali e ridiscussione di diritti fondamentali, il richiamo ai valori fondanti della Repubblica non poteva trovare interprete più autorevole e umanamente profonda della nostra più illustre collega. Al ricordo del trauma delle leggi razziste la commozione è stata potente, inevitabile il risorgere della memoria della mia famiglia cui il fascismo proibì financo di pregare nella nostra lingua slovena, e quello fu solo l'inizio. Grazie per averci aperto mente e cuori". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), oggi a Roma per l'elezione del presidente del Senato. (Rin)