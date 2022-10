Roma: principio incendio in Officine centrali di Atac, nessun problema per addetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante alcune lavorazioni nelle Officine centrali nella sede Atac di via Prenestina si è sviluppato un principio d'incendio nella sala prova motori, compartimentata e inaccessibile dall'esterno proprio a tutela di eventi come questi. I sistemi di emergenza hanno funzionato correttamente e non c'è stato nessun problema per gli addetti, che sono stati evacuati secondo le regole della procedura dell'emergenza incendi. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo comunica Atac in una nota. (Rer)