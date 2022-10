Energia: Mazzoncini (A2a), stoccaggi pieni di gas, ma serve accordo contro speculazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'approvvigionamento del gas "siamo messi molto meglio rispetto ad altri Paesi europei, perché abbiamo gli stoccaggi pieni". Lo ha affermato questa mattina l'ad di A2a, Renato Mazzoncini, a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale di Milano, in corso a Palazzo delle Stelline. Il secondo fattore da tenere in considerazione "è che i flussi di gas vengono ora prevalentemente da sud", ma serve comunque "una politica comune per far fronte soprattutto a rischi speculativi che influenzerebbero il prezzo", ha concluso Mazzoncini. (Rem)