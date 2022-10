Romania: OMV Petrom annuncia un investimento presso la raffineria Petrobrazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera OMV Petrom ha annunciato un investimento di circa 130 milioni di euro nei prossimi tre anni presso la raffineria Petrobrazi, in Romania. Secondo la stampa di Bucarest, l’investimento è mirato alla costruzione di una nuova unità che opererà secondo i moderni standard a basso impatto sull'ambiente. La capacità di lavorazione della nuova unità è di circa 1.500 tonnellate al giorno di benzina. "La domanda di benzina continua ad essere robusta nell'Europa sudorientale. Parallelamente allo sviluppo della nostra offerta di prodotti per la mobilità alternativa, vogliamo garantire ai nostri clienti i prodotti di cui hanno bisogno, con elevati standard ambientali”, si legge in una nota della compagnia petrolifera.(Rob)