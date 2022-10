© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza è senza un accordo iniziale: credo stiano valutando cosa accade in Senato per poi iniziare a dare indicazioni concrete. Lo ha detto Matteo Richetti, di Italia Viva, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio. “Quando chi la l’onere della proposta come la maggioranza fa scheda bianca c’è un evidente deficit di iniziativa”, ha aggiunto Richetti. (Rin)