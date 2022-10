Slovacchia: ministero Salute cerca esperti per valutare le richieste di fondi dal Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute slovacco sta cercando esperti per la valutazione delle domande di finanziamento dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. “Per il ministero è essenziale che le domande siano vagliate in modo trasparente, professionale e indipendente. Ecco perché fa appello ad esperti esterni per partecipare alla procedura di valutazione e assistere nel migliorare la qualità del sistema sanitario slovacco”, ha riferito il dicastero. Le gare indette dal ministero della Sanità relative al Pnrr sono finora sei e le richieste di fondi oltre 220. (Vap)