Speciale difesa: Ucraina, segretario Difesa Usa, nessuno estraneo alla guerra l'ha voluta, è stato Putin

- Nessuno ha minacciato la Russia e nessuno al di fuori della Russia ha cercato il conflitto. Lo ha dichiarato il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, durante il discorso di apertura della riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, in occasione dell'incontro dei ministri della difesa Nato a Bruxelles. "Putin ha cercato la guerra ma l'Ucraina ha deciso di difendersi e lo sta facendo in maniera magnifica", ha detto. "Putin pensava di conquistare tutta l'Ucraina rapidamente, credendo di poter entrare velocemente a Kiev, pensando che l'Ucraina non avrebbe mai potuto metter in atto una controffensiva per riprendere possesso dei propri territori", ha aggiunto. "Putin pensava che il mondo rimanesse fermo mentre tentava di annettere quattro nuove regioni dell'Ucraina. E pensava che non avremmo mantenuto la nostra unità e risolutezza nel rispondere alla sua guerra imperiale. Se volete vedere quanto sbagliate fossero queste ipotesi, potete guardare al campo di battaglia oggi", ha proseguito Austin. "Rimaniamo uniti, concentrati e risoluti. Paesi di tutto il mondo hanno rigettato la visione di Putin di un mondo basato sulla forza. In Europa e altrove ci siamo schierati a favore delle regole che mantengono l'ordine globale e la sicurezza", ha concluso. (Beb)