Speciale difesa: Taiwan, ministro Difesa annuncia sviluppo di nuovi pattugliatori per contrastare Cina

22 luglio 2021

- I cantieri navali di Taiwan stanno sviluppando due nuovi pattugliatori leggeri in risposta all'intensa attività militare cinese nei pressi dell'isola. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Chiu Kuo-cheng, durante un'audizione parlamentare. Le manovre della Cina - aumentate considerevolmente dopo la visita a Taipei della presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi - hanno accelerato i piani per un ammodernamento delle risorse in dotazione alla Marina, che il mese scorso ha preso in consegna una nuova nave anfibia. L'imbarcazione da 10.600 tonnellate è stata presentata durante una cerimonia di consegna tenuta nella città portuale meridionale di Kaohsiung, cui ha preso parte anche la presidente Tsai Ing-wen. Chiu ha stimato che la consegna dei nuovi pattugliatori potrebbe avvenire tra il 2023 e il 2026. (Cip)