- I militari russi hanno colpito i centri di comando delle Forze armate ucraine nelle regioni di Dnipro, Zaporizhzhia e nella repubblica popolare di Donetsk. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero della Difesa russo. "I punti di controllo delle Forze armate ucraine nelle aree delle località di Velyka Kostromka nella regione di Dnipro, Konstantinovka della repubblica popolare di Donetsk e Lezhino a Zaporizhzhia sono stati colpiti da attacchi di aviazione tattica e militare, truppe missilistiche e artiglieria", si legge nel comunicato. Come ha specificato il dicastero, le truppe russe hanno anche colpito 41 unità di artiglieria ucraine e attrezzature militari in 156 aree diverse. Inoltre, le Forze armate russe hanno respinto con successo l'attacco nella direzione di Kupiansk, dove in precedenza i militari ucraini e mercenari stranieri erano stati in grado di inserirsi nelle linee di difesa. In rappresaglia, le truppe russe hanno respinto le forze Kiev e hanno restituito completamente le loro posizioni originali. (Rum)