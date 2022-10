Speciale difesa: Tunisia, al via il Salone internazionale dell'aeronautica e della difesa a Enfidha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività della seconda edizione del Salone internazionale dell'aeronautica e della difesa, ospitate dall'aeroporto internazionale di Enfidha-Hammamet, nella Tunisia centrale, hanno preso il via. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique fm", precisando che vi partecipano 50 Paesi e circa 110 aziende straniere. La mostra, che si terrà fino al 16 ottobre, è stata inaugurata dai ministri della Difesa, dei Trasporti e dell'Occupazione, alla presenza di delegazioni militari guidate dai capi di Stato maggiore dell'aeronautica militare africani, rappresentanti di forze aeree europee, oltre che di Argentina e Australia, e rappresentanti delle ambasciate, secondo quanto riferito dal generale Mohamed Hajjam, capo del comitato organizzatore della mostra. Le attività si svolgono sotto la supervisione del presidente della Repubblica, Kais Saied, con il sostegno dei ministeri della Difesa, dell'Interno, dei Trasporti, del Turismo, degli Affari esteri, dell'Industria e del Commercio, nonché dell'ufficio dell'Aviazione civile e degli aeroporti e dell'Amministrazione generale dell'aviazione civile. L'evento mira a incentivare l'economia, aprire nuovi orizzonti per gli investimenti e incoraggiare il turismo tunisino. Sono attesi rappresentanti di 90 Paesi, la maggior parte dei quali provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente. La piattaforma tunisina fornirà l'occasione per tenere incontri bilaterali tra i partecipanti e industriali internazionali, nonché per creare nuove opportunità di investimento e sviluppo in Africa, soprattutto dopo la crescente attenzione riservata dai Paesi africani ai settori dell'aviazione e della difesa internazionale, secondo quanto è stato riferito dall'agenzia di stampa ufficiale "Tap". Il grande pubblico potrà visitare la mostra il 15 e 16 ottobre 2022 per conoscere tutti i tipi di aeromobili in esposizione. (Tut)