Speciale difesa: Ucraina, Paesi Bassi annunciano fornitura di sistemi antimissile e di difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi forniranno all'Ucraina sistemi antimissile e di difesa aerea per un valore di oltre 15 milioni di euro. Lo ha riferito in una nota il ministero della Difesa olandese. "I Paesi Bassi forniranno missili per rafforzare ulteriormente la difesa aerea e missilistica dell'Ucraina. La fornitura di missili per un valore di oltre 15 milioni di euro viene effettuata alla luce dei recenti attacchi russi contro l'Ucraina", si legge nella nota. (Beb)