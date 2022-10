Speciale difesa: Ucraina, Medvedev, Usa consapevoli di ritorsioni previste da forze nucleari russe in caso di attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono consapevoli degli obiettivi di ritorsione previsti nel programma delle forze di deterrenza nucleare nel caso di attacco diretto contro la Russia. Lo ha scritto su Telegram il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev. "Leon Panetta, ex direttore della Cia ed ex segretario alla Difesa, ha affermato che gli Stati Uniti devono essere preparati a utilizzare tutti i mezzi militari, compresi aerei e missili da crociera, contro la Russia per garantire che il nostro Paese non possa minacciare l'Ucraina. Lui stesso comprende quali obiettivi di ritorsione sono inclusi nel programma delle forze di deterrenza nucleare russe E allora perché cerca di causare una tale tempesta di neve?”, ha scritto Medvedev. L’ex presidente russo ha inoltre osservato che "il Pentagono ha donato all'Ucraina armi per un valore di quasi 17 miliardi di dollari quest'anno". (Rum)