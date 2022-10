India-Canada: stampa, ambasciata a Ottawa chiede blocco attività anti-indiane di Sikh for Justice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata dell’India a Ottawa ha contattato il ministero degli Esteri del Canada per ribadire la posizione di Nuova Delhi in merito all’iniziativa annunciata per il 6 novembre dall’organizzazione Sikh for Justice, un “referendum” per una patria sikh chiamata Khalistan. Lo riferisce il quotidiano indiano “The Hindustan Times”. Secondo il giornale, l’ambasciata ha avuto un’interlocuzione l’altro ieri col direttore esecutivo del ministero degli Esteri canadese nell’Ontario e ha fatto presente alla controparte che si tratta di un’attività anti-indiana promossa da un’organizzazione bandita in India. Il referendum è in programma nella Paul Coffey Arena di Mississauga e fa seguito a quello svoltosi il 18 settembre a Brampton, sempre nell’Ontario. Anche in quel caso l’India ha espresso la sua disapprovazione mentre il governo canadese ha assicurato di non consentire l’uso del suo territorio per attività lesive della sicurezza e degli interessi di altri Paesi e di non riconoscere referendum di questo tipo. (segue) (Inn)