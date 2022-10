India-Canada: stampa, ambasciata a Ottawa chiede blocco attività anti-indiane di Sikh for Justice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 settembre il governo dell’India, con un avviso emesso dal ministero degli Esteri e dall’ambasciata e dai consolati indiani in Canada, ha esortato i connazionali nel Paese nordamericano a “esercitare la dovuta cautela e rimanere vigili” a causa dei recenti episodi di crimini d’odio. “C’è stato un forte aumento degli episodi di crimini ispirati dall’odio, violenza settaria e attività contro l’India in Canada”, ha spiegato la nota, secondo cui le autorità canadesi sono state sollecitate a “indagare su detti crimini e intraprendere le azioni appropriate”. Tuttavia, “gli autori di questi crimini finora non sono stati assicurati alla giustizia”. Pertanto gli indiani che si recano in Canada, soprattutto per motivi di studio, sono stati invitati a prestare attenzione e a registrarsi presso l’ambasciata di Ottawa o i consolati di Toronto e Vancouver. (segue) (Inn)