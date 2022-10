India-Canada: stampa, ambasciata a Ottawa chiede blocco attività anti-indiane di Sikh for Justice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avviso è stato pubblicato all’indomani della dichiarazione del portavoce del ministero degli Esteri, Arindam Bagchi, sulla questione dei referendum per il cosiddetto Khalistan, definiti un “esercizio farsesco” organizzato da “elementi estremisti e radicali”. “La questione è stata affrontata con le autorità canadesi attraverso i canali diplomatici. Il governo canadese ha ribadito che rispetta la sovranità e l’integrità territoriale dell’India e che non riconoscerà il cosiddetto referendum, che si sta svolgendo in Canada. Tuttavia, troviamo profondamente discutibile che gli esercizi politicamente motivati da parte di elementi estremisti possano aver luogo in un Paese amico”, ha dichiarato il portavoce. (segue) (Inn)