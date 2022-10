India-Canada: stampa, ambasciata a Ottawa chiede blocco attività anti-indiane di Sikh for Justice (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Khalistan è la patria sikh per cui si battono gruppi separatisti presenti in vari Paesi del mondo. Il movimento per il Khalistan risale agli anni Settanta, promosso dagli espatriati, e si è poi diffuso nello Stato indiano del Punjab, dove la popolazione è in maggioranza sikh (circa il 60 per cento). Il Khalistan dovrebbe comprendere sia il Punjab indiano sia quello pachistano e parti di altri Stati indiani, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu e Kashmir, Rajasthan. (segue) (Inn)