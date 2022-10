India-Canada: stampa, ambasciata a Ottawa chiede blocco attività anti-indiane di Sikh for Justice (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni nella relazione bilaterale indo-canadese ci sono stati momenti di frizione legati alla questione sikh. In particolare, nel 2017 il Partito liberale del Canada ha presentato all’assemblea legislativa dell’Ontario una mozione in cui si definivano “genocidio” le rivolte anti-sikh del 1984, esplose in India dopo l’assassinio di Indira Gandhi da parte delle sue guardie del corpo sikh. La mozione fu approvata con 34 voti a favore e cinque contrari in una seduta alla quale la maggioranza dei membri non partecipò, approvazione che contrariò Nuova Delhi. (segue) (Inn)