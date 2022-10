India-Canada: stampa, ambasciata a Ottawa chiede blocco attività anti-indiane di Sikh for Justice (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel febbraio del 2018, in occasione della visita del primo ministro Justin Trudeau in India, i responsabili della sicurezza nazionale dei due Paesi hanno avuto diverse riunioni preparatorie e da parte indiana sono state espresse preoccupazioni per l’attività in Canada di gruppi radicali che militano per una patria sikh denominata Khalistan. Nonostante le rassicurazioni di Trudeau sul fatto che Ottawa non sostiene alcun separatismo né in India né altrove, le polemiche sulla questione sikh lo hanno accompagnato per tutta la visita. Nel dicembre del 2020 lo stesso Trudeau, in un intervento a un evento virtuale per il 551mo anniversario di nascita di Guru Nanak Dev, fondatore del sikhismo, con membri della comunità sikh indo-canadese, ha espresso preoccupazione per le proteste degli agricoltori allora in corso in India, suscitando l’irritazione di Nuova Delhi, che convocò l’ambasciatore canadese. (Inn)