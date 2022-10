Germania: arrestata capo del gruppo che voleva rapire ministro Salute Lauterbach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- È stata arrestata la capo del gruppo di estremisti di destra che voleva rapire il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, dopo aver ucciso gli agenti della sua scorta. Nei piani della banda, il rapimento avrebbe dato il via a un colpo di Stato in Germania. Come comunicato dalla Procura generale federale (Gba), l'arrestata è una cittadina della Sassonia di 75 anni e ha avuto un ruolo di guida ideologica nel gruppo. Oltre a rapire Lauterbach, gli estremisti di destra avevano progettato di danneggiare l'infrastruttura elettrica della Germania così da provocare un black out in tutto il Paese. L'obiettivo era creare condizioni da guerra civile che avrebbero portato a rovesciare il governo e sovvertire l'ordinamento liberaldemocratico. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'arrestata ha pubblicato su Internet diversi testi “in parte confusi” che contengono, tra l'altro, dimostrazioni di antisemitismo e teorie della cospirazione tipiche dei “Reichsbuerger”. I “cittadini dell'Impero” sono nostalgici del Reich tedesco che, non necessariamente monarchici, non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei “Reichsbuerger” figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate. Ad aprile, erano stati arrestati quattro complici nel piano per rapire Lauterbach e attuare il colpo di Stato. Si tratta di cittadini tedeschi di Neustadt an der Weinstrasse in Renania-Palatinato, Falkensee presso a Berlino e dei circondari di Ammerland e Landshut, rispettivamente in Bassa Sassonia e Baviera. (Geb)