Ponte Stretto: Cateno De Luca, sono sempre stato favorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono per il ponte e lo sono da tempi non sospetti. Non ho mai cambiato idea a differenza di tanti leader nazionali che in campagna elettorale vengono in Sicilia per parlare del ponte. E’ da 30 anni che ne parlano ma quando hanno avuto possibilità di farlo non l’hanno fatto”. Lo afferma il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. “Guardo con grande indignazione e diffidenza gli slogan” ma “il tema non è il potere ma il ruolo che si vuole davvero assegnare alla Sicilia, alla Calabria e al meridione. Il canale di Suez è stato raddoppiato nella sua capienza per la capienza merci, c’è la lobby dei Paesi del nord che preme affinché la Sicilia e Calabria non diventino la piattaforma logistica di queste merci. La scommessa e se dare un ruolo diverso al meridione e realizzare tutte le opere connesse al ponte”, ha aggiunto De Luca. (Rin)