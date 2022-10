Kazakhstan: elezioni presidenziali, tre candidati esclusi per mancanza requisiti idoneità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati veri e propri, quelli i cui requisiti di idoneità sono stati verificati e convalidati, restano dunque cinque al momento; tra loro il presidente della Repubblica in carica, Kassym-Jomart Tokayev. Gli altri sono Meiram Kazhyken, Zhiguli Dairabayev, Nurlan Auesbayev e Karakat Abden. Kazhyken, direttore dell’Astana School of Economics, è il candidato dell’unione sindacale Amanat. Dairabayev, candidato del partito Auyl, è il presidente dell’Associazione degli agricoltori. Auyesbayev è candidato del Partito nazionale socialdemocratico (Nsdp). Abden, l’unica donna tra i nomi già approvati, è membro della Commissione nazionale per le donne, la famiglia e le politiche demografiche, candidata dall’Alleanza nazionale dei lavoratori delle professioni sociali. (segue) (Res)