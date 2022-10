Kazakhstan: elezioni presidenziali, tre candidati esclusi per mancanza requisiti idoneità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali erano previste per il 2024 ma l’attuale presidente ha proposto di anticiparle. Tokayev, inoltre, nel suo recente discorso annuale al parlamento, ha suggerito anche di allungare da cinque a sette anni il mandato presidenziale, col divieto di ricandidarsi per un secondo incarico. Il capo di Stato prevede anche elezioni legislative anticipate nella prima metà del 2023, sia per il Majilis, la camera bassa del parlamento, sia per i consigli regionali e locali. Tokayev si è insediato nel marzo del 2019, dopo le dimissioni del presidente che aveva guidato il Paese dalla sua indipendenza nel 1991, Nursultan Nazarbayev, di cui era stato precedentemente ministro degli Esteri. Le relazioni tra Tokayev e Nazarbayev sono precipitate lo scorso gennaio, quando una rivolta popolare ha scosso il Kazakhstan provocando oltre 200 morti. Tokayev, che ha chiesto aiuto alla Russia per reprimere le proteste, ha progressivamente estromesso dal potere Nazarbayev, che aveva mantenuto alcuni incarichi, e la sua influente famiglia. (Res)