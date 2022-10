Russia-Qatar: Putin incontra l'emiro Al Thani ad Astana, gli augura “successo” per i Mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha augurato al Qatar “successo” nell'ospitare i Mondiali di calcio, sottolineando che la Russia è pronta a “condividere le esperienze” fatte organizzando il campionato del mondo nel 2018. "Stiamo facendo tutto il possibile in termini di trasferimento dell'esperienza di preparazione per la Coppa del Mondo”, ha detto Putin in un incontro con l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ad Astana in Kazakhstan. “Voglio augurarti successo nell'organizzazione di questo grande evento. Sono sicuro che sarà così", ha detto ancora Putin all’emiro.(Rum)