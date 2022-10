Economia: Banco Bpm riprende finalizzazione acquisto crediti fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm, grazie alla predisposizione del nuovo modello di controllo dei crediti fiscali allineato alle previsioni delle circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate, ha ripreso la finalizzazione delle pratiche di acquisto dei crediti d'imposta relative agli impegni già contrattualizzati con i propri clienti, per un ammontare di due miliardi di euro. Banco Bpm ha già inoltre acquisito crediti d'imposta per oltre due miliardi di euro che, sommati agli impegni prima ricordati, completano il plafond dei quattro miliardi di crediti fiscali a disposizione del Gruppo. (Com)