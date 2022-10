Imprese: Sace e Itf insieme per facilitare accesso ai servizi di factoring (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La collaborazione con Itf rappresenta un elemento strategico importante per Sace Fct. Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo registrato una forte crescita operativa con un aumento del numero di aziende servite, reso possibile anche grazie all'importante progetto di digitalizzazione intrapreso - ha dichiarato Paolo Alfieri, direttore generale di Sace Fct –. Attraverso questa partnership miriamo a consolidare ulteriormente questo percorso rendendo la nostra offerta di prodotti sempre più accessibile, nel solco della nuova strategia commerciale del Gruppo Sace che risponde all'evoluzione delle esigenze delle PMI italiane". "L'offerta di servizi Itf si arricchisce di un tassello fondamentale, dando la possibilità a centinaia di migliaia di Pmi italiane di accedere ai servizi di Sace Fct direttamente dal loro software gestionale integrato con Itf - ha dichiarato Giovanni Maria Martingano, amministratore di Itf -. Questo rappresenta di certo un importante passo in avanti nella strategia di digitalizzazione dei processi delle Pmi". (segue) (Com)