Imprese: Sace e Itf insieme per facilitare accesso ai servizi di factoring (3)

- Itf, oltre che mediatore creditizio, è la prima azienda informatica in Italia ad aver sviluppato un set completo di servizi finanziari, dedicato al mondo IT e integra le proprie soluzioni tecnologiche con qualsiasi sistema gestionale, arricchendolo di servizi finanziari, di soluzioni per il credit risk management, il recupero crediti e le informazioni commerciali. Sace Fct è la società di factoring del Gruppo Sace nata nel 2009 per rispondere alle esigenze di sostegno alla liquidità e rafforzamento della gestione dei flussi di cassa delle imprese italiane. Nel corso degli anni ha continuato a sviluppare il proprio portafoglio di prodotti e servizi per lo smobilizzo dei crediti, dedicati alle imprese esportatrici e ai fornitori della Pubblica amministrazione e dei grandi gruppi industriali italiani. Nel 2021 ha rafforzato il proprio impegno nei confronti delle PMI italiane, anche attraverso il consolidamento dei prodotti digitali. E nel solco di tale percorso la Partnership con Itf si inserisce come valore aggiunto per le aziende che la utilizzeranno (Com)