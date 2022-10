Francia: professore minacciato di morte per aver mostrato vignette di Maometto in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un professore di un liceo francese nel dipartimento dell'Alto Reno è stato minacciato di morte dallo zio di uno studente per aver mostrato delle caricature di Maometto in classe. Lo riferiscono i media francesi, sottolineando le similitudini con la vicenda di Samuel Paty, insegnante sgozzato fuori dal suo liceo alle porte di Parigi dopo aver portato in classe delle vignette sul profeta. Il 16 ottobre ricorreranno i due anni dalla morte di Paty. In un comunicato il rettorato di Strasburgo ha condannato quest'ultimo episodio. Secondo una fonte citata dal quotidiano "Le Monde", il ragazzo ha avuto una disputa verbale con il professore, prima di avvisare lo zio una volta rientrato a casa. Quest'ultimo sarebbe poi andato all'istituto per minacciare il professore, ricordando proprio il caso di Paty. L'uomo è stato posto in stato di fermo. (Frp)