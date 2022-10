Senato: Segre convoca Giunta provvisoria elezioni, seduta sospesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Dopo il discorso della senatrice a vita e oggi presidente del Senato, Liliana Segre, al banco della presidenza sono stati chiamati i sei neo eletti più giovani per svolgere il ruolo di segretari. E' stata anche convocata, come da Regolamento, la Giunta provvisoria per la proclamazione dei senatori subentranti. L'Aula è stata dunque sospesa. Della Giunta fanno parte i componenti della 18ma legislatura, quindi Balboni, Durvalder, Malan, Rossomando e Stefani. La presidente ha proceduto ad estrarre a sorte i nomi di due nuovi componenti in quanto la Giunta deve avere sette membri: sono stati estratti Luigi Nave e Francesco Boccia. (Rin)