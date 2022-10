Sanità: Ema, nuovo farmaco orfano per malattia rara dei bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha concesso lo status di farmaco orfano a Crofelemer, molecola sviluppata dall'azienda farmaceutica Napo Therapeutics, per il trattamento della malattia da inclusioni microvillari (Mvid), rara forma di diarrea cronica (Cdd). La decisione arriva al termine del processo di valutazione avviato lo scorso 19 maggio 2022, con la presentazione all'Ema della domanda di designazione dello status di farmaco orfano. I farmaci orfani sono medicinali destinati alla cura di malattie così rare da rendere complicata la realizzazione di un piano di sviluppo e registrativo. Per tale ragione, sono state definiti dall'Unione europea incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'immissione in commercio di queste molecole. Commenta Massimo Mineo, Ceo di Napo Therapeutics: "La designazione di Crofelemer a farmaco orfano per la malattia da inclusioni microvillari (Mvid) è un risultato importante per la nostra azienda per raggiungere l'obiettivo di rispondere all'esigenza di migliaia di persone che in tutta Europa aspettano di avere accesso a percorsi terapeutici non invalidanti per affrontare la patologia e poter vivere una vita piena. Crofelemer ha cosi' ottenuto in meno di un anno due designazioni come farmaco orfano ponendosi come farmaco innovativo nell'ambito delle malattie rare. Il prossimo obiettivo è l'inizio della sperimentazione clinica registrativa, e rendere disponibile quanto prima questo farmaco per i pazienti in attesa di cura". (segue) (Com)