Sanità: Ema, nuovo farmaco orfano per malattia rara dei bambini (2)

- Proprio con l'obiettivo di sviluppare e commercializzare in Europa terapie che facciano la differenza nella qualità della vita dei pazienti e per cui non esistono al momento soddisfacenti strumenti di diagnosi, prevenzione o trattamento, è nata nel 2021 Napo Therapeutics, start-up europea con sede a Milano è guidata da un team di professionisti di lunga esperienza del mondo del BiG Pharma e con approfondita consocenza dell'ambito delle malattie rare e patologie con un forte unmet medical needs. Napo Therapeutics nasce da Napo Pharmaceuticals, società controllata da Jaguar Health, con sede a San Francisco, il cui obiettivo è lo sviluppo di prodotti farmaceutici con principi attivi di origine vegetale, dedicati al trattamento di patologie rare e per cui esiste un forte unmet medical need. I farmaci sono pensati per un mercato globale, senza esclusioni, indipendentemente dallo stato sociale o economico di un Paese e rispettando i criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Evidenzia Martire Particco, Chief Medical Officer di Napo Therapeutics: "I risultati, in termini di riconoscimenti regolatori,che sta raggiungendo Crofelemer, un principio attivo ricavato attraverso le tecniche dell'etnobotanica da una pianta dell'Amazzonia peruviana, dimostrano, ancora una volta, come sia possibile prendersi cura della salute dell'essere umano, anche nell'ambito delle malattie rare, attingendo gli strumenti necessari dalla natura, a cui a nostra volta restituiamo la protezione e il rispetto dell'ecosistema ambientale e sociale in cui operiamo". (Com)