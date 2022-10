Covid: Iss, aggiornato report Rsa, picchi contagi come in popolazione generale ma basso impatto su ricoveri e decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 i contagi nelle Rsa hanno avuto lo stesso andamento della popolazione generale, ma grazie ai vaccini e ad una buona capacità di gestione del virus, testimoniata dagli andamenti degli isolamenti, l’impatto su ricoveri e decessi è stato basso. Lo afferma il nuovo aggiornamento del report sulle Rsa pubblicato dall’Iss. Sono 853 le strutture residenziali che complessivamente hanno partecipato alla sorveglianza dal 21 dicembre 2020 al 18 settembre 2022, provenienti da 7 regioni e per un totale di 31.341 posti letto disponibili. Questi i dati principali emersi: dal dicembre 2021 e durante l’inizio del 2022 vi è un nuovo aumento dell’incidenza dei contagi; a gennaio 2022 si raggiunge il 7 per cento di nuovi casi settimanali nelle strutture per anziani e il 5 per cento nel totale delle strutture residenziali. Un ulteriore picco, sebbene più basso, avviene a marzo 2022 con un’incidenza pari, rispettivamente, al 4,5 per cento e al 4 per cento. In seguito si osserva un calo dei nuovi casi nelle strutture, con valori prossimi allo 0,3 per cento a inizio giugno, cui segue un nuovo aumento con un picco relativo a luglio 2022 di 1,6 per cento nelle strutture per anziani non autosufficienti e del 2 per cento nel totale delle strutture residenziali. Tale picco è seguito da una deflessione nel numero di nuovi casi a partire da agosto 2022. I picchi descritti nel 2022 rispecchiano l’andamento dei contagi nella popolazione generale delle Regioni partecipanti. (segue) (Rin)