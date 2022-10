Covid: Iss, aggiornato report Rsa, picchi contagi come in popolazione generale ma basso impatto su ricoveri e decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli andamenti degli isolamenti nelle strutture evidenziano la buona capacità delle stesse di reagire e gestire adeguatamente gli eventi: le curve infatti, sia per le sole procedure di isolamento per Covid-19 sospetto, probabile o confermato, e sia anche inclusive degli isolamenti per contatto stretto o nuovo ingresso in struttura, presentano variazioni e picchi simultanei in corrispondenza dei picchi dei contagi in struttura (con valori di picco percentuali rispettivamente pari a 10,3 per cento e 16,1 per cento ad inizio 2022, e pari a 7,7 per cento e 11,3 per cento a marzo 2022). La percentuale di residenti Sars-CoV-2 positivi trasferiti settimanalmente in ospedale, rispetto al totale dei residenti in struttura, mostra invece, rispetto alla curva dei contagi, un minore impatto delle ondate epidemiche occorse nel periodo osservato. Da dicembre 2020, infatti, il grafico mostra un decremento continuo dell’indicatore fino a raggiungere valori inferiori allo 0,01 per cento sia nelle strutture residenziali per anziani che in tutte le strutture residenziali durante il giugno 2021. Questa percentuale aumenta nuovamente nel 2022, in relazione ai picchi epidemici con un valore massimo dello 0,6 per cento nelle strutture residenziali per anziani e dello 0,4% in tutte le strutture residenziali osservato nel marzo 2022. (segue) (Rin)