Covid: Iss, aggiornato report Rsa, picchi contagi come in popolazione generale ma basso impatto su ricoveri e decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I decessi di pazienti Sars-CoV-2 positivi avvenuti nelle strutture residenziali, in rapporto al totale dei residenti, mostrano una sostanziale stabilità nel periodo di osservazione. Questo indicatore mostra infatti, sia per i soli residenti di strutture per anziani non autosufficienti che per i residenti di tutte le strutture, un picco intorno allo 0,4 per cento a gennaio 2021, e un picco intorno allo 0,2 per cento nella prima metà di aprile 2021; dalla metà di aprile 2021 in poi, però, la percentuale di decessi scende a valori molto bassi sui quali si mantiene anche nel corso delle nuove ondate epidemiche, pur a fronte di un numero elevato di contagi tra i residenti, restando sempre al di sotto 0,15 per cento. La copertura vaccinale nelle strutture risulta molto alta e raggiunta rapidamente: a settembre 2021 aveva ricevuto il ciclo completo di vaccino anti-Sars-CoV-2 il 94 per cento dei residenti nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti ed il 93 per cento dei residenti in tutte le strutture; a metà dicembre 2021, inoltre, l’80 per cento dei residenti aveva ricevuto anche la dose vaccinale booster o addizionale. A fine periodo di osservazione la percentuale di residenti vaccinati a ciclo completo è circa del 98 per cento e la percentuale di residenti vaccinati anche con una o più dosi booster è del 93 per cento. (Rin)