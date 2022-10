Energia: Spagna, Sanchez annuncia nuove misure risparmio bollette da 3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato un nuovo pacchetto di misure per ammortizzare gli effetti dell'aumento delle bollette di elettricità e gas. A tale scopo saranno destinati tre miliardi di euro in più nella prossima legge di bilancio. Il premier lo ha annunciato nel corso del suo intervento al Congresso dei deputati per informare sul vertice europeo tenutosi a Praga la scorsa settimana e sulle misure adottate dall'esecutivo per affrontare la crisi derivante dalla guerra in Ucraina. Le misure includeranno un maggiore sostegno all'attuale voucher sociale, a cui hanno diritto 1,3 milioni di famiglie, con un aumento dello sconto per i consumatori vulnerabili dal 60 al 65 per cento e un incremento dello sconto per i consumatori gravemente vulnerabili dal 70 all'80 per cento. Il governo prevede inoltre di sostenere maggiormente il bonus sociale termico, che passa da 350 a 375 euro all'anno. Il premier ha ricordato che le bollette elettriche delle famiglie sono inferiori del 33 per cento come risultato delle misure approvate, mentre per le piccole e medie imprese il risparmio medio è stato del 23 per cento e per le industrie di circa il 18-20 per cento. Nei giorni scorsi, l'esecutivo ha approvato un piano di emergenza composto da un totale di 73 misure con l'obiettivo di ottenere un risparmio aggiuntivo nel consumo di gas naturale nel Paese compreso tra il 5,1 per cento e il 13,5 per cento fino a maggio 2023. (Spm)