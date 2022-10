Difesa: Germania, Tkms spera in nuovi ordini dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms) spera in nuovi ordini dal governo federale. Negli auspici della divisione navale del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp, le commesse dovrebbero arrivare a seguito dell'aumento delle spese per la difesa deciso dal cancelliere, Olaf Scholz, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. “Abbiamo presentato un'0fferta per altri sei sottomarini”, ha affermato l'amministratore delegato di Tkms, Oliver Burkhard, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, si tratta di unità che, a guida silenziosa e con tecnologia “stealth”, dovrebbero essere “praticamente invisibili”. Per anni, Thyssenkrupp ha cercato di vendere Tkms ma, a seguito della guerra in Ucraina, il governo federale ha bloccato ogni ipotesi di cessione affinché l'azienda resti tedesca. La Germania sta ora rielaborando la propria politica per la difesa e, tra l'altro, intende potenziare la sua marina con una spesa di 19,3 miliardi di euro nei prossimi anni. Nei piani della Nato, il Paese assicura la difesa nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Prima della guerra in Ucraina, il governo tedesco aveva ordinato due sottomarini a Tkms. Ora, Burkhard offre altre sei unità che potrebbero operare anche nell'Oceano Atlantico. Intanto, India, Indonesia, Polonia e Paesi Bassi, tra gli altri, stanno valutando l'acquisto dei sottomarini di Tkms. (segue) (Geb)