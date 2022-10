Difesa: Germania, Tkms spera in nuovi ordini dal governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, Burkhard non è soddisfatto dalla domanda, perché la sua azienda non ottiene profitti. Gli ordini sono pieni, ma i cantieri di Kiel riportano perdite. Al riguardo, l'Ad afferma: “Dobbiamo diventare più efficienti e prepararci per uno scatto di crescita”. Burkhard aggiunge che, in media, sono necessari sette anni prima che un sottomarino possa essere consegnato. Per l'amministratore delegato di Tkms, si tratta di un periodo troppo lungo che deve essere ridotto di almeno un anno. L'obiettivo è far sì che l'azienda torni a registrare profitti. A ogni modo, la lista dei clienti di Tkms è lunga. Oltre alla Germania, l'elenco comprende tra gli altri Norvegia, Israele, Egitto e Singapore. Il carico di lavoro dei cantieri di Kiel è tale da renderli completamente occupati fino al 2034. (segue) (Geb)